Elezioni: Leoluca Orlando, Pd cambi rotta, io pronto a dare contributo

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “E’ evidente che il Pd, cui ho aderito da alcune settimane, deve fare una attenta analisi e una valutazione critica dei motivi di questa sconfitta e dell’evidente disaffezione degli elettori. E’ chiaramente necessario un significativo cambio di rotta politica e di ricostruzione del contatto con i cittadini. Un percorso al quale, da aderente al Pd, intendo dare il mio contributo”. Così il sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, commenta i risultati del voto alle Politiche che hanno visto la debacle del Pd. “Ogni elezione ha una storia a sé – puntualizza però Orlando – nella quale gli elettori valutano e decidono sui candidati e i programmi per quella elezione e per quella comunità”.

“In queste ore in cui il M5S può legittimamente festeggiare l’elezione di alcuni parlamentari nei collegi uninominali di Roma – dice -, in quegli stessi territori il loro candidato alla Regione Lazio è addirittura terzo, segno del fatto che gli elettori hanno scelto diversamente per le elezioni nazionali e quelle regionali. Lo stesso – prosegue il sindaco – può rilevarsi nel confronto tra risultati elettorali in altre regioni e città dove risulta evidente che ogni elezione è diversa dalle altre e ciò per rispetto alle scelte libere degli elettori: non solo a Roma e nel Lazio, non solo a Palermo come in Sicilia, ma anche Bari come a Milano, in Campania come in Puglia e in Lombardia o nel Veneto”.

“A giugno dello scorso anno, in particolare, i palermitani hanno scelto con il 46 per cento un governo e un programma fino al 2022, dando fiducia a me e al centrosinistra. A novembre i siciliani hanno scelto il governo e il programma del centrodestra fino al 2022. Oggi una larga fetta di italiani ha scelto il Movimento 5 stelle e la Lega per rappresentarli in parlamento fino al 2023. L’idea che una singola elezione – conclude Orlando – possa valere a stravolgere ogni volta il risultato di quelle che l’hanno preceduta è un tentativo maldestro di annullare e di non rispettare la volontà dei cittadini e delle cittadine”.