Ema: Bracco, con audizione Sala si stanno ribadendo giuste valutazioni

Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Supporto l’azione del Sindaco Giuseppe Sala nel sottolineare i punti critici dell’intera procedura e ringrazio i parlamentari europei per il loro impegno a tutela della salute di milioni di cittadini europei”. Così Diana Bracco, presidente del gruppo Bracco, in occasione dell’audizione del sindaco di Milano davanti al Comitato Petizioni del Parlamento Europeo per riferire su alcuni elementi del processo di assegnazione dell’Agenzia europea del Farmaco.

Diana Bracco è tra i principali rappresentati della comunità imprenditoriale italiana e milanese che ha contribuito nei mesi scorsi agli sforzi per promuovere la candidatura di Milano a ospitare l’Ema e riafferma l’importanza delle azioni intraprese a livello europeo. “Con l’audizione del Sindaco di oggi e il percorso legale intrapreso con la Corte di Giustizia europea, si stanno ribadendo le giuste valutazioni sulla ricollocazione dell’Ema nell’interesse dell’Unione Europea”, aggiunge.