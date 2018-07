Ema: Grimoldi (Lega), da Corte Giustizia Ue bocciatura assurda

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – “E’ assurdo che la Corte di Giustizia della Ue respinga solo ‘per difetto del solo presupposto dell’urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione’, la richiesta del Comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell’Agenzia europea per il farmaco ad Amsterdam”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda, evidenziando che “l’urgenza è implicita nello stesso ricorso, perché è evidente che più tempo passa e più ne trae vantaggio Amsterdam per colmare i suoi ritardi e se il trasferimento avviene poi non si potrà più tornare indietro”.

“Così – chiosa – hanno fatto un favore ad Amsterdam”. A questo punto, conclude Grimoldi, “bocciata la sospensiva confidiamo che la Corte riconosca comunque la fondatezza del ricorso e blocchi il trasferimento ad Amsterdam. Ma a questo punto serve una pronuncia in tempi rapidi”.