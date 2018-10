Ema: M5s, Amsterdam in ritardo e costi lievitano

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – “Su Ema avevamo ragione. Lo stato dei lavori dell’edificio in costruzione ad Amsterdam è in vergognoso ritardo come dimostrano recenti inchieste giornalistiche. E i costi previsti per il trasferimento sono lievitati fino a prefigurare un beffardo danno erariale nei confronti dei cittadini europei”. Così in una nota gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Marco Valli.

I tre europarlamentari spiegano di aver “presentato una interrogazione alla Commissione europea perché i fatti smentiscono l’impegno assunto di trasparenza e coinvolgimento del Parlamento europeo”.

“Questo inutile spreco di denaro pubblico -osservano- poteva essere evitato ammettendo che Amsterdam non era e non è pronta a ospitare l’agenzia del farmaco. La nostra posizione è semplice: bisogna dare a Milano l’opportunità di ritornare in gioco perché è la soluzione più pratica per i dipendenti dell’Ema, più conveniente per i contribuenti europei e più veloce visto che garantisce la continuità operativa. Milano è pronta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...