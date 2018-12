Enav: con Iata presenta Italian National Airspace Strategy (2)

(AdnKronos) – L’Italian National Air Strategy si articola nei seguenti punti: delineare le linee strategiche per il futuro dell’ATM in Italia; iniziative di ammodernamento dello spazio aereo per sostenere sicurezza, capacità e rotte efficienti che riducano il consumo di carburante, migliorando le prestazioni ambientali; sviluppo tecnologici dei sistemi di terra e di bordo; collaborazione con gli stakeholder dell’aviazione civile italiana; cooperazione con i partner europei per accelerare il raggiungimento degli obiettivi del Single European Sky (SES).

“I clienti – ha dichiarato l’ad di Enav Roberta Neri – sono al centro delle nostre attività. Apprezziamo molto questa collaborazione con IATA, Alitalia e Assaeroporti, tesa a garantire una crescita sicura e sostenibile del trasporto aereo in Italia, a beneficio dei passeggeri e dell’economia in generale, creando valore per tutti gli stakeholder. Sono fermamente convinta che questa iniziativa sia solo un punto di partenza e coinvolgerà ulteriori compagnie aeree, aeroporti e operatori di settore. Sotto la supervisione delle autorità nazionali e del nostro regolatore, ENAC, possiamo lavorare insieme per garantire un futuro positivo nel lungo periodo del sistema aeronautico italiano”.

Per Rafael Schvartzman, IATA Regional Vice President per l’Europa, “l’Italia per il trasporto aereo è un mercato strategico, il quarto più grande in Europa, quindi pianificare il futuro è di fondamentale importanza”. “La nostra ricerca – ha detto – mostra che le prestazioni nella gestione del traffico aereo rappresentano una solida base per contribuire alla crescita e all’efficienza economica. La leadership di Enav sulla strategia dello spazio aereo italiano è quindi estremamente significativa. La nostra stretta collaborazione con Enav garantirà un’ottimizzazione dello spazio aereo italiano, apportando enormi benefici economici al Paese”.