Enel: acquista energy service company Yousave (2)

(AdnKronos) – “Yousave rappresenta una realtà del tutto sinergica con i progetti industriali che stiamo realizzando e il suo know-how tecnologico e la sua consolidata esperienza in diversi settori industriali permetterà di aumentare la nostra capacità di disegnare soluzioni innovative e personalizzate per i clienti, in linea con il nostro piano di sviluppo”, sottolinea Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia.

“Il modello di business di Yousave, fondato su logiche di efficientamento energetico nonché di valorizzazione della flessibilità dei consumi e degli asset dei propri clienti, si sposa alla perfezione con la strategia di Enel X e consentirà di rafforzarne ulteriormente la vocazione all’innovazione e di sviluppare con maggior efficacia la pipeline di progetti e investimenti in programma”, conclude Fabio Sannino legale rappresentante di Yousave.