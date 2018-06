Enel: da cessione portafoglio impianti biomassa a F2i 335 mln

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – La cessione dell’intero portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in Italia da parte di Enel a F2i, “si colloca nell’ambito della strategia del gruppo di gestione attiva e rotazione degli asset” e prevede “un corrispettivo per la cessione dell’intero portafoglio di impianti pari a circa 335 milioni di euro”. Lo rende nodo Enel in un comunicato dopo l’accordo con F2i per la cessione dell’intero portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in Italia, per una potenza installata complessiva netta pari a circa 108 MW.

La cessione riguarda gli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabria e in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop – la joint venture paritetica Enel Maccaferri – che detiene gli impianti in costruzione di Russi e Macchiareddu ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in Sardegna, e il progetto per la costruzione dell’impianto in fase di autorizzazione di Casei Gerola, in Lombardia.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, al nulla osta dell’Autorità Antitrust e potrà avvenire anche attraverso singoli atti di cessione relativi ai diversi impianti, tra il 2018 e il 2019.