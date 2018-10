Enel: Egpe avvia costruzione tre parchi eolici in Spagna (2)

(AdnKronos) – Gli impianti fanno parte dei 540 MW totali aggiudicati ad Egpe a seguito della gara pubblica sulle rinnovabili indetta in Spagna nel maggio 2017, e sono tre dei 13 parchi eolici da sviluppare nella regione di Aragona, parchi aggiudicati nella stessa asta, per una capacità complessiva di oltre 380 MW, un investimento totale di circa 434 milioni di euro e che genereranno oltre 1.240 GWh all’anno.

I restanti 160 MW aggiudicati riguardano nuovi parchi eolici che saranno costruiti nelle regioni dell’Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-La Mancia e Galizia per un investimento complessivo di circa 180 milioni di euro. Complessivamente, l’intero portafoglio eolico da 540 MW genererà circa 1.750 GWh all’anno. In aggiunta ai 540 MW di capacità eolica, EGPE sta sviluppando 339 MW di capacità solare, aggiudicata alla società nella terza gara spagnola del luglio 2017. La capacità eolica e solare complessiva prevede un investimento totale di oltre 800 milioni di euro entro il 2020. A regime, gli 879 MW di impianti solari ed eolici incrementeranno la capacità del portafoglio di Egpe del 52,4%.

