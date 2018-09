Enel: Egpm connette a rete messicana oltre 1Gw nuova capacità solare (2)

(AdnKronos) – Lo scorso maggio, Enel Green Power ha aumentato la capacità di Villanueva, da 754 a 828 MW, e di Don José, da 238 a 260 MW, dopo aver esercitato l’opzione di incremento della capacità del 10% prevista nei contratti di vendita di energia per entrambi gli impianti. La costruzione degli impianti ha seguito il modello “Sustainable Construction Site” di Enel, che comprende la misurazione dell’impatto socio-ambientale dei cantieri e l’avvio di iniziative per migliorare questo indicatore, attraverso sistemi di trattamento delle acque, riciclaggio dei rifiuti e formazione della popolazione locale.

In particolare, il team del progetto Villanueva ha tenuto corsi di falegnameria per comunità locali, utilizzando 2,6 tonnellate di pallet e casse in legno utilizzate nei lavori di costruzione. Inoltre, per preservare gli ecosistemi locali, il team ha ricollocato nelle aree circostanti gli impianti oltre 150.000 esemplari di flora, fra cui vari tipi di cactus, e oltre 25.000 esemplari di fauna, tra cui rane, serpenti e lucertole.

Allo stesso tempo, il team del progetto di Don Josè ha ricollocato nelle aree circostanti al parco eolico oltre 1.000 esemplari di flora locale, tra cui cactus e palme, oltre a realizzare iniziative a sostegno delle comunità locali, anche attraverso donazioni di mobili alle famiglie danneggiate durante la stagione delle piogge dello scorso anno. Villanueva e Don José fanno salire a circa 1.553 MW la capacità rinnovabile totale messa in rete da EGP in tutto il mondo da gennaio ad oggi.

