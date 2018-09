Enel Energia Tour a Palermo con Cosmo e Giorgio Poi

Palermo, 27 set. (AdnKronos) – Al via la quarta tappa dell’Enel Energia Tour che dal luglio sta portando la musica nelle piazze e nei parchi italiani, un viaggio culturale attraverso l’Italia per intrattenere e divertire. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti di Arezzo, Pescara e Bologna, il tour sbarca sabato a Palermo, con uno spettacolo che prenderà il via alle 10 in Piazza Magione, offrendo una ‘line up’ con Cosmo e Giorgio Poi.

“Palermo è una tappa importantissima, Enel con la sua sostenibilità, la sua innovazione e la sua carica di forza arriva anche qui per passare insieme ai propri clienti, ai cittadini di Palermo e a tutte le persone che vivono qui e vogliono incontrarci una giornata ricca di proposte. Enel continua ad essere sempre più vicina al territorio anche grazie a questi eventi aperti a tutta la comunità”, ha dichiarato Davide Ciciliato, responsabile mercato macro-area sud di Enel.

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, già leader e fondatore dei Drink to Me, cult band dell’underground italiano, è esploso nell’estate del 2016 grazie al singolo ‘L’ultima festa’, il brano che dà il titolo al suo ultimo album e che è arrivato al Disco d’oro; il suo tour, iniziato lo scorso marzo, ha fatto registrare il tutto esaurito con date raddoppiate e un appendice europea di grande riscontro.

Sul palco ci sarà spazio anche per un altro talento della musica: Giorgio Poi. Romano di adozione, Poi nasce a Novara e, appena ventenne, si trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla Guildhall School Of Music And Drama. Il 2017 è l’anno della sua consacrazione con una lunghissima estate di concerti che tocca praticamente tutta la penisola e i maggiori festival italiani. Nello stesso periodo ‘Fa Niente’, il suo brano di maggior successo, viene eletto da Rockit miglior disco dell’anno.

La giornata sarà aperta da Manifesta 12 con lo spettacolo ‘Aerocene’. Un progetto artistico che vede la presenza di leggere sculture aeree fluttuare nell’aria solo grazie al calore delle radiazioni solari emanate dalla superficie terrestre. Un messaggio di semplicità e bellezza. Previste, oltre alla musica, tantissime attività, come street food, intrattenimenti per tutta la famiglie e laboratori musicali per bambini.

Raccontare il territorio attraverso la musica è l’obiettivo di Enel Energia che vuole attivare momenti di socializzazione e di vicinanza tra le persone nell’ambito di un contesto culturale stimolante e aperto.

