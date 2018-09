Enel Energia Tour, tutto pronto per la tappa di Palermo

Roma – (AdnKronos) – Tutto pronto per la tappa di Palermo di Enel Energia Tour, che ha portato la grande musica in diverse città della Penisola. Dopo Bologna, dove il 22 settembre si sono esibiti il pianista tedesco Hauschka, nome d’arte del compositore e pianista tedesco Volker Bertelman, e il duo Igudesman e Joob, è ora la volta del capoluogo siciliano. Un vero e proprio evento che ‘invaderà’ a suon di note la capitale italiana della Cultura 2018 il prossimo 29 settembre. A salire sul palco sarà il cantautore Cosmo.

Inaugurato il 19 luglio ad Arezzo da Paolo Fresu, il tour ha fatto tappa anche a Pescara il 28 luglio dove si è esibito un altro ‘pezzo da 90’, Raphael Gualazzi insieme a Ainé, Emma Morton & The Graces. Un giro per l’Italia in note, insomma, con cui Enel Energia si pone l’obiettivo di essere vicina al territorio raccontandolo in modo sostenibile. Il palco sul quale si alterneranno suoni jazz e pop, musica classica e indie, ha spiegato infatti all’AdnKronos Nicola Lanzetta, responsabile Mercato Italia per Enel, “è una struttura fatta con materiali perfettamente compatibili con l’ambiente”.

Si tratta, ha aggiunto Lanzetta “di un tour che abbiamo deciso di effettuare a cavallo dell’estate 2018 con l’obiettivo di portare nelle piazze artisti che mettono a disposizione dei cittadini, in maniera diretta e semplice, il loro talento musicale. Il passo in più che stiamo cercando di fare è quello di mettere al centro l’uomo”. L’obiettivo è offrire al pubblico “strumenti che possano facilitare la vita: esiste l’energia per le cose di tutti i giorni ma anche la cultura che dà quel quid in più alle persone”, ha sottolineato Lanzetta.

