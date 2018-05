Enel: patto per sostenibilità con Associazioni Consumatori Fvg (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In ogni tappa del tour vengono affrontate le tematiche legate al mondo della vendita dell’energia senza dimenticare altri ambiti come la mobilità sostenibile o l’efficienza energetica che raccolgono un interesse crescente nel mondo consumeristico.

In ogni sessione, dopo una introduzione sulle attività del Gruppo Enel in Italia e nella regione, ampio spazio è dedicato al confronto a tutto campo con i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori che quotidianamente, sono il termometro che raccoglie e misura le esigenze concrete di cittadini e imprese. Tutte le proposte raccolte durante il tour rappresentano un contributo importante rispetto alla transizione verso i prossimi scenari energetici.

All’incontro di Udine hanno partecipato una dozzina rappresentanti le Associazioni: Adiconsum; Adoc; Codacons, Federconsumatori; Lega Consumatori; Unione nazionale consumatori.