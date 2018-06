Enel: Starace confermato in Consiglio global compact Nazioni unite (3)

(AdnKronos) – L’impegno di Enel nella sostenibilità è parte integrante della sua strategia di business e delle sue attività e contribuisce all’inclusione del Gruppo nei più importanti indici di sostenibilità: Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Carbon Disclosure Leadership Index ed EuroNext Vigeo e attrae l’interesse dei fondi di investimento socialmente responsabili (ESG). Il modello di sostenibilità adottato ha determinato una risposta molto positiva da parte di questi investitori la cui partecipazione nell’azionariato di Enel è in crescita costante.

Gli investitori ESG hanno aumentato la loro quota nel capitale di Enel del 56% in quattro anni, arrivando a oltre l’8,6% al 31 dicembre 2017 dal 5,5% del 31 dicembre 2013, appena prima dell’inizio del mandato dell’AD Starace. Questo aumento riflette la crescente importanza che i mercati attribuiscono agli elementi non finanziari riconoscendo il ruolo che questi ultimi rivestono nella creazione di valore sostenibile di lungo termine.

Enel ha assunto una posizione di leadership con una visione basata sulle strategie di business legate ai trend di urbanizzazione, all’elettrificazione della domanda e la conseguente profonda decarbonizzazione, in modo da cogliere le opportunità che derivano dalla transizione energetica globale in corso per giocare un ruolo attivo in questa sfida così grande.