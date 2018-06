Energia: alleanza Unioncamere e operatori, portare efficienza in imprese (4)

(AdnKronos) – In particolare, aggiunge Moneta, “il nostro impegno è diretto a sostenere e a sensibilizzare sia il mondo delle grandi imprese che le PMI per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico e di ottimizzazione dei processi produttivi, l’esecuzione di diagnosi energetiche e l’utilizzo degli strumenti incentivanti per l`installazione di tecnologie efficienti”.

“Abbiamo la necessità di avviare un importante passaggio culturale che necessariamente deve passare dalle imprese presenti sul territorio, che hanno bisogno di alleggerire la bolletta energetica e diventare virtuose nella lotta al cambiamento climatico”, sottolinea Claudio Ferrari, presidente di Federesco.

“Per onorare gli impegni di riduzione delle emissioni in atmosfera, presi a Parigi nel 2015 durante la COP 21, e limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5°C, è necessario un urgente sforzo congiunto di tutti. Le expertise necessarie per rendere concreti i progetti di efficienza energetica devono essere a disposizione delle imprese proprio per permettere che si diffondano in tutto il tessuto sociale”, conclude.