Energia: AU, Servizio Conciliazione Clienti, 4.500 accordi in 2017

Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “Nel 2018 l’attività del Servizio Conciliazione Clienti Energia registra un ulteriore aumento delle richieste rispetto allo scorso anno. Già nel corso del primo trimestre sono state gestite oltre 3.000 richieste e, su quelle ammissibili, sono stati conclusi 870 accordi con esito positivo. Dati che sono in costante crescita. Nel corso del 2017, infatti, il Servizio ha gestito oltre 10.500 pratiche e, per quelle ammissibili, sono stati conclusi 4.500 accordi tra le parti, con tempi medi di gestione pari a 40 giorni circa. Dimostrazione che il Servizio è uno strumento importante a tutela dei clienti finali”. Questo è quanto detto da Umberto Zampini, Responsabile Rapporti con gli stakeholder di Acquirente Unico, a valle del suo intervento all’incontro ‘Per una giustizia rapida e sicura’ durante l’Expo Consumatori 4.0.

“Il Servizio Conciliazione Clienti Energia – continua Zampini – istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e gestito da Acquirente Unico, è uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie facilmente accessibile da parte del consumatore (o da un delegato di fiducia) e completamente gratuito. Infatti non ci sono né costi di presentazione della documentazione, né spese per gli spostamenti fisici, essendo la pratica interamente gestibile dal proprio Pc. La nostra procedura, inoltre, è del tutto trasparente, dalla presentazione della domanda allo svolgimento dell’incontro”.

Dall’inizio del 2017 il cliente è tenuto a tentare la via conciliativa prima di rivolgersi al giudice e l’operatore è tenuto a partecipare alle conciliazioni ammesse dal Servizio.