Energia: borsa elettrica, prezzi in calo a 62,43 euro/Mwh

Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Prezzi in flessione alla borsa elettrica. Nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 luglio il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (pun) si attesta a 62,43 €/MWh, in flessione di 0,87 €/MWh (-1,4%) rispetto alla settimana precedente. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dal Gme. Ancora in crescita, invece, i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,6 milioni di MWh (+2,4%), e la liquidità del mercato, salita al 73,2% (+1,5 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 61,34 €/MWh del Nord e 77,04 €/MWh della Sicilia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...