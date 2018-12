Energia: Nencini, aumento bollette luce e gas gravano su italiani

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “Una campagna del Psi contro il caro bollette, spesso indiscriminato, a cominciare da luce e gas, per combattere la povertà e venire incontro alle persone che si trovano nella condizione del bisogno”. A promuoverla il segretario del Psi, Riccardo Nencini, che ha presentato oggi in Senato una interrogazione parlamentare al Ministro dello Sviluppo Economico.

I risultati, approvati dal cda dell’Enel del primo semestre del 2018, si legge nell’interrogazione di Nencini, “hanno visto un aumento del 9,4 per cento da 2.020 milioni di euro rispetto ai 1.847 milioni di euro dell’analogo semestre dell’anno precedente e l’utile netto ordinario è cresciuto del 4,6 per cento a 1.892 milioni di euro; i recenti rincari di ottobre delle bollette di energia elettrica (+7,6%) e gas (+6,1%) costituiscono per le famiglie incrementi consistenti, che si sommano ai rincari dei tre mesi precedenti come attesta l’Autorità per l’energia (Arera); tali aumenti, in base ai consumi medi delle famiglie italiane si tradurranno in un maggiore esborso di circa 100 euro annui per nucleo familiare; le aziende produttrici di energia vedono aumentare le loro entrate e le famiglie vengono gravate in maniera pesante di nuovi balzelli”.

Nencini chiede dunque al ministro “quali iniziative intenda assumere, ora che il Governo afferma di essere impegnato a combattere la povertà e sostenere i redditi bassi, al fine di tutelare il consumatore da eccessivi aumenti delle bollette dei servizi essenziali, in particolare luce e gas”.