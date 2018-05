Eni: Descalzi, in Basilicata priorità salute e ambiente, investiamo 30 mln l’anno

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “In Basilicata e in Val d’agri per l’Eni è prioritaria la salute della popolazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. Investiamo mediamente 30 milioni di euro l’anno e 5 mln l’anno per il monitoraggio ambientale”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alla domanda degli azionisti durante l’Assemblea. “Nel piano 2018-21 l’impegno è di 165 mln di euro a cui si aggiungeranno 120 mln di euro per la gestione dell’acqua. Inoltre sono previsti oltre 50 mln di euro per delle misure a sostegno del territorio”.

Eni punta anche ad aumentare i posti di lavoro e le assunzioni in Basilicata: “in Basilicata occupiamo 2.500 risorse tra diretti e indotto. I dipendenti sono 360, quasi 60% provengono dalla Basilicata. l’Eni nel 2017 ha assunto 39 risorse locali e continuerà nel 2018 e negli anni a venire 2019 e 2020 ad assumere e probabilmente anche nel 2021”.