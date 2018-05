Eni: Descalzi, su rinnovabili con nuovo piano impegno superiore a competitor

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Con il nuovo piano l’impegno di Eni sulle rinnovabili ha un impegno di crescita organica superiore ai competitor”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli azionisti nel corso dell’Assemblea. Attualmente, rileva l’ad del gruppo petrolifero italiano, “i megawatt in Italia sono per l’86% fotovoltaici e per il 14% eolici. Il 20% del budget di 1,2 miliardi di capex del piano in new energy solution è sull’eolico con progetti importanti già programmati”.

Per quanto riguarda i posti di lavoro, l’ad di Eni sottolinea che “le risorse sono stimate in più di 300 persone nella fase di sviluppo e poi di circa 80 risorse per la gestione degli impianti”.