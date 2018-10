Eni: gas e luce incontra a Firenze associazioni consumatori (2)

(AdnKronos) – Infine le Associazioni dei Consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la “Guida al Cliente” (disponibile su https://enigaseluce.com/it_IT/static/pdf/guida-al-cliente/GuidaCliente.pdf) un documento che, anche grazie alla preziosa collaborazione offerta dalle stesse Associazioni nella fase di elaborazione, fornisce al consumatore/cliente tutte le informazioni necessarie per gestire il rapporto contrattuale con la Società, dalla stipula del contratto alla fatturazione dei consumi, il tutto con un linguaggio semplice e chiaro.

L’incontro di Firenze ha rappresentato la ottava tappa di un programma che porterà Eni gas e luce in diverse regioni italiane per confrontarsi e dialogare con i rappresentanti locali delle Associazioni, con l’obiettivo di far conoscere i servizi messi a disposizioni dei clienti e di ascoltare le esigenze del territorio. Il dialogo costante, la trasparenza, la fiducia e il continuo confronto costruttivo saranno il filo conduttore dei prossimi incontri.

