Enogastronomia: al via ‘Taormina Gourmet’, fra gli ospiti Angelo Gaja

Roma, 4 ott. (Labitalia) – Tutto pronto per ‘Taormina Gourmet’, l’evento di punta organizzato dal giornale online Cronachedigusto.it, in programma dal 27 al 29 ottobre all’Hotel Villa Diodoro a Taormina. Anche quest’anno la kermesse, giunta alla sesta edizione, punta a mettere in vetrina ‘tutto il buono del mondo’: ospiterà le migliori cantine italiane (e non solo), chef gourmet, tra cui alcuni stellati, aziende agroalimentari d’eccellenza, birrifici artigianali apprezzati in tutta Italia e tanti giornalisti invitati a raccontare le straordinarie peculiarità e i punti di forza del sistema agroalimentare italiano.

Quest’anno avrà un ospite d’eccezione: Angelo Gaja, uno dei produttori italiani più famosi al mondo, che sarà presente alla kermesse con un doppio appuntamento. Sabato 27 ottobre, alle 17, presso la sala Giardino di Villa Diodoro, Angelo Gaja intratterrà gli ospiti della manifestazione con un intervento dal titolo ‘Il futuro del vino’, mescolando suggestioni, visioni ed esperienza. È la prima volta che Gaja parla in pubblico al Sud Italia dopo la sua recente acquisizione di alcuni vigneti sull’Etna con una joint venture con Alberto Graci Aiello. Per i giornalisti e gli appassionati dei suoi vini, inoltre, appuntamento domenica 28 ottobre, alle 11, con una degustazione tra Langhe, Montalcino e Bolgheri, in compagnia dell’esperto Daniele Cernilli.

La sesta edizione di Taormina Gourmet è stata presentata a Roma, presso la sede della Stampa Estera. “Siamo qui perché ci interessa che un format che punta sull’enogastronomia e sul lifestyle italiano venga presentato a chi racconta l’Italia nel mondo. Questo perché crediamo con forza che l’accoppiata agroalimentare di qualità e turismo, insieme ai beni culturali, siano i nostri asset del futuro”, ha affermato Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto e patron di Taormina Gourmet. La kermesse sarà presentata anche a Milano, lunedì 8 ottobre, alle ore 18, presso Eataly Smeraldo.

