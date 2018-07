Enti locali: Mediobanca, da partecipate utili di 5 mld in 5 anni (2)

(AdnKronos) – Tra il 2012 e il 2016 le società partecipate hanno generato utili per 5 miliardi, nonostante le perdite subite dal trasporto pubblico (-729 milioni) e dagli altri settori (-83 milioni). Positivi tutti gli altri: l’energia elettrica e gas utili per 4,2 miliardi, l’idrico per 0,7 miliardi, gli aeroporti e le autostrade per 0,4 miliardi ciascuna. Per quanto riguarda le aziende, 58 hanno cumulato utili nel periodo in esame. I maggiori utili sono in capo alle multiutility quotate, Hera (836 milioni) e Acea (819 milioni).

La romana Atac ha subito nel periodo perdite nette aggregate per 806 milioni, seguita dalla milanese Asam con un rosso di 162 milioni. Per quanto riguarda gli utili delle città capoluogo tra il 2012 e il 2016, la classifica vede in testa Bologna (842 milioni), seguita da Milano (794 milioni), Trento (544 milioni), e Torino (429 milioni). Fanalini di coda Palermo (-58 milioni), Napoli (-42 milioni) e Roma (-10 milioni).

Nel 2016 le partecipate pubbliche hanno debiti per 41,5 miliardi, circa il 50% di quelli di tutti gli enti locali, di cui circa 4,5 miliardi verso la Pubblica amministrazione. Nel 2017 i 115 enti locali hanno nominato in tutte le loro partecipate 1.879 rappresentanti, di cui 853 in posizioni apicali, in media 19 per comune, 7 per provincia e 29 per regione. Ma tra il 2010 e il 2017 gli enti locali hanno ridotto le proprie nomine del 46%.