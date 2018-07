Esercito: passaggio consegne a Comfop- Nord, Serra cede comando a Sperotto (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Ad oggi, sotto la responsabilità del Generale Serra, la Sala Operativa del COMFOP-NORD, attiva 24 ore su 24, ha gestito le attività di bonifica di circa 3000 ordigni bellici, in 570 interventi. Inoltre, ha coordinato l’operato di sette Raggruppamenti del centro-nord Italia per l’operazione “Strade Sicure” che, nel periodo gennaio-giugno 2018, ha portato a 79 arresti, 263 denunce e 135 fermi.

Il Comando Forze Operative Nord, in particolare, copre una vasta parte della penisola pari a 152.000 chilometri quadrati, che comprende dieci regioni amministrative e sessantadue province. Oltre 16.000 tra uomini e donne, ogni giorno contribuiscono con tempestività ed elevata professionalità alla salvaguardia del territorio, a riconferma del ruolo dell’Esercito in favore del Paese e della comunità nazionale.

Durante la cerimonia, sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto in attività di servizio. I colpi sparati dal pezzo di artiglieria storica a seguito della delegazione di militari del reggimento Artiglieria Terrestre ‘a cavallo’, hanno sancito il termine della celebrazione.