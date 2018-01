Esplode batteria iPhone in Apple Store, un ferito

Zurigo, 9 gen. (AdnKronos/Ats) – Attimi di panico all’Apple Store di Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria di un iPhone. Un dipendente che stava sostituendo l’accumulatore ha riportato ustioni e il negozio è stato temporaneamente evacuato.

L’ESPLOSIONE – L’allarme è stato lanciato verso le 10, ha reso noto la polizia zurighese. Dai primi accertamenti è emerso che la batteria di un apparecchio si è surriscaldata durante la sua sostituzione ed è esplosa, ferendo a una mano l’impiegato che lo stava riparando.

IL FUMO – A causa del fumo una cinquantina di persone tra clienti e dipendenti che si trovavano nel negozio sono state evacuate e sette di loro sono state sottoposte a controlli medici, ma non si sono dovute recare in ospedale.

LE PROCEDURE – Il personale ha reagito correttamente e per contenere il fumo ha gettato della sabbia di quarzo sulla batteria, scrive ancora la polizia, che non precisa che il tipo di apparecchio interessato. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, l’impiegato stava lavorando su un iPhone.