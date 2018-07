Estate: a Jesolo torna il divertimento responsabile grazie a ‘Off Limits’

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Torna anche per l’estate 2018 “Off Limits”, progetto aderente al Coordinamento Regionale “Safe Night”, che da 20 anni “vigila” sulle notte di tantissimi giovani per prevenire comportamenti che possono comportare rischi alla salute, in particolare a seguito dell’abuso di alcolici e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nonostante la diffusione di questi comportamenti abbia visto negli ultimi anni arrestare il trend crescente, il binge drinking, l’uso di eccitanti, “club drugs” e di nuove sostanze psicoattive, restano tra i giovani un problema di sanità pubblica. Su questo fronte L’Ulss4 rinnova il proprio massimo impegno con il progetto “Off Limits” costituito da un’equipe di 6 educatori e un camper appositamente attrezzato per accedere alle zone dei locali notturni, come discoteche, pub, birrerie; oppure in piazze e grandi eventi, ove si recano concentrazioni significative di giovani.

In tali luoghi, i ragazzi possono rivolgersi in modo libero, gratuito e anonimo agli operatori che forniscono informazioni e distribuiscono materiale informativo sugli effetti e i rischi legati all’uso di sostanze e al consumo di alcol, effettuano a richiesta l’etiltest per la valutazione dell’alcolemia e il test del CO (monossido di carbonio), forniscono acqua e, in caso di necessità, consigliano la decompressione e informazioni per l’accesso ai servizi di cura territoriali.

