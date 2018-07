Estate choc

(AdnKronos) – Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l’instabilità in questa estate da choc. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d’umore repentini e ben poco graditi a quanti si aspettavano la più classica delle vacanze all’insegna del sole e del bel tempo. Dopo un sabato nella stretta del ‘tentacolo africano’ con temperature da record, gli esperti de ‘ segnalano ora l’ennesimo brutto risveglio per gli amanti del caldo: temporali e grandine in Lombardia, Veneto, Alto Adige, per poi scendere fino al Ferrarese ed Emilia Romagna. Una situazione che si protrarrà fino a domenica sera e lunedì, rincarando la dose.

In arrivo veri e propri nubifragi dal Piemonte alla Lombardia, da Torino a Milano entro la mattinata di lunedì, con grandine in estensione a tutta la Lombardia e con crollo termico di 10 gradi o più. Tutti fenomeni, spiegano ancora gli esperti, diretti anche verso il Veneto e il resto del Nord, fino a toccare il Centro nella giornata di lunedì. Grave maltempo quindi su tutte le regioni settentrionali ma piogge sono attese anche in Toscana fino a Firenze, nel Lazio fino a Roma e in Sardegna, mentre pioggia, vento e freddo si scaglieranno nelle prossime ore senza pietà su Rimini, sulla Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo.

