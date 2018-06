Estate: Coldiretti, tintarella per 3 su 4, sos colpi calore

Roma, 30 giu. (AdnKronos) – La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia pero’ di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone piu’ a rischio come gli anziani ed i bambini che sono piu’ soggetti ai colpi di calore.

Con la potenza dei raggi solari ai massimo, il consiglio è quello di esporsi gradualmente al sole con la protezione di creme solari e di evitare le ore piu’ calde soprattutto in caso di carnagione chiara, ma anche l’alimentazione – sottolinea la Coldiretti – difende l’organismo dalle elevate temperature e aiuta anche a “catturare” il sole.