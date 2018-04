Eventi e modifiche alla circolazione. Domenica 29 aprile chiuso il parcheggio Eden

Un “ponte” di festività ricco di eventi e di conseguenti modifiche a traffico e sosta. La partita di calcio Arezzo – Pisa comporterà le tradizionali variazioni in zona stadio. Sabato 28 aprile a partire dalle 13: divieto di sosta nel tratto di viale Divisione Garibaldi compreso tra via Raffaello Sanzio e il piazzale antistante la curva nord e divieto di transito in viale Divisione Garibaldi. Divieto di sosta in viale Giotto nella strada interna individuata dai numeri civici dal 209 al 219, divieti di sosta e transito in piazzale Roberto Lorentini, viale Gramsci, via Modigliani, controviale di via Raffaello Sanzio. Senso unico di circolazione in via di Castelsecco nel tratto compreso tra l’anello esterno dello stadio e il civico 14 secondo la direzione di marcia viale Gramsci/via di Castelsecco. La corsia di decelerazione di via Simone Martini posta in corrispondenza dell’intersezione con viale Gramsci è riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli. Dalle 15, senso unico di circolazione in via Simone Martini in direzione di marcia Bagnoro.

Veniamo a domenica 29 aprile: il sesto raduno degli ex appartenenti al 225° reggimento fanteria Arezzo comporterà dalle 7alle 14 i divieti di transito e di sosta in piazza Amintore Fanfani, nella parte antistante al monumento ai caduti. Si tratta di 30 posti auto.

Per la tredicesima Fiera di primavera sarà invece il parcheggio Eden a essere chiuso alla sosta tutta la giornata. Divieti di transito e di sosta anche nel tratto di via Margaritone tra viale Michelangelo e via Niccolò Aretino.

Per la sessantacinquesima Foto antiquaria, dalle 7 alle 20 divieto di sosta in piazza Madonna del Conforto.

Per il Memorial Dario Chianucci, dalle 14,15 la Strada comunale della Catona e via Buonconte da Montefeltro sono disciplinate a senso unico di circolazione nella direzione di marcia Chiassa Superiore – via Tarlati e dalle 14,30 ètemporaneamente sospesa la circolazione dei veicoli per il tempo necessario al passaggio di partecipanti alla gara nel seguente percorso: Strada comunale della Catona, via Buonconte da Montefeltro fino al bivio di Ca’ de Cio, Strada comunale per Antria, Strada comunale di San Polo, via Fontebranda, via Buonconte da Montefeltro, Stradone di Ca’ de Cio, rotatoria di Casenuove di Ceciliano, Ceciliano, Patrignone, Strada provinciale 43 della Libbia, Ponte alla Chiassa, Chiassa Superiore. Ilcircuito sarà ripetuto tre volte.

Venendo infine al primo maggio, Vesparezzo 2018 comporterà dalle 10,30 fino al completo passaggio dei partecipanti al raduno l’interruzione del transito veicolare nel seguente percorso: via Ricasoli, via Sassoverde, piazza San Domenico, via Padre Caprara, via di San Clemente, via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Porta Buia, via Garibaldi, via e piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi, viale Luca Signorelli, viale Michelangelo, piazza della Repubblica, viale Piero della Francesca, via Baldaccio d’Anghiari, viale Luigi Cittadini, viale Maginardo, via Masaccio, via Colombo, viale Dante, via Chiarini, Strada comunale della Sella, Molin Bianco, via Arturo Chiari, via Calamandrei, Strada provinciale 21 di Pescaiola.