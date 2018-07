Expo: Corte Conti, danni per oltre 2 mln su appalto verde, archiviato Sala (2)

(AdnKronos) – Nel decreto si evidenzia come “a fronte dell’importo contrattuale riconosciuto in 4.360.973,20 euro, le verifiche di congruità contrattuale disposte ex post dalla stessa società Expo consentono di ridurre l’importo contrattuale riconoscibile nel minore prezzo di euro 2.086.766,77”, la differenza di 2.274.206,43 euro liquidata in favore della Mantovani, “costituisce la misura del danno erariale”.

Il decreto di archiviazione riguarda anche le due società coinvolte nell’inchiesta contabile, MM e Ilspa. Dall’analisi dei documenti esaminati dalla Corte dei Conti invece sono emerse “ipotesi di responsabilità amministrativa” nei confronti dell’ex manager Expo, Angelo Paris, per l’ingegnere Dario Comini in qualità di manager di MM e per l’ex direttore generale di Ilspa, Antonio Rognoni. L’udienza pubblica davanti alla sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia è stata fissata per la data del 10 luglio 2019.