Export: Ice- Prometeia, tornare in Russia, conquistare la Cina

Padova, 10 mag. (AdnKronos) – Ripartono i Mercati Emergenti e cresce il Nord America, con tre linee di indirizzo strategiche per il Veneto: tornare in Russia, conquistare quote in Cina e consolidare la presenza negli Usa. Il 15° Rapporto Prometeia e il focus sul Veneto presentato oggi a Padova da Prometeia e ICE Agenzia, in occasione del Convegno Seles, con la partecipazione di Sace Simest e Università Ca’ Foscari di Venezia, indica le rotte dei prossimi tre anni per le aziende, prevalentemente PMI, che guardano all’estero come sviluppo – o consolidamento – del loro business.

I dati sono confortanti e dicono che l’export è una strategia necessaria: dal 2010 al 2017 il Fatturato interno dell’industria italiana ha registrato un -3,3%; il fatturato estero registra invece un +26,3%. Nello specifico gli scambi mondiali di manufatti sono cresciuti nel 2017 del 4,6%, con una proiezione del 5,5 per il 2018 e 5,3 nel 2019. Si tratta di un’accelerazione rispetto al 2016 (2,9%, peggior risultato dal 2009) per vari aspetti inaspettata.

Il commercio internazionale torna a crescere oltre la media del PIL mondiale: ciò è utile per ricordare il contributo più che proporzionale dell’internazionalizzazione commerciale allo sviluppo globale.