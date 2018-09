F1: Fontana con sindaci Sala e Allevi incontrano vertici Aci per Gp Monza

Milano, 18 set. (AdnKronos) – “Oggi, con il vicepresidente Fabrizio Sala e il sottosegretario Antonio Rossi riunione per iniziare a ragionare sulle prospettive del Gran Premio d’Italia di Formula1 a Monza”. Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, comunicando che nel pomeriggio, alle 17, a Palazzo Pirelli si è svolto un incontro in cui erano presenti i sindaci di Milano e Monza, Giuseppe Sala e Dario Allevi, i presidenti di Aci Italia e Milano, Angelo Sticchi Damiani e Geronimo La Russa, e il presidente della Sias Giuseppe Redaelli. “E’ stata una prima riunione – dice ancora Fontana – utile per fare in modo che Monza e il suo autodromo continuino a essere per tanti anni ancora il ‘Tempio della Velocità”.

