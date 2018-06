Farmaci: Usa, Amazon pronta a consegnarli a domicilio

Roma, 28 giu. (AdnKronos Salute) – Amazon ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di PillPack, un’azienda Usa specializzata nella vendita online dei farmaci e nella loro consegna a domicilio con piani personalizzati per i clienti. Così il colosso mondiali degli acquisti sul web mette un piede nel mercato della distribuzione delle medicine. Le parti – sottolinea una nota di Amazon – prevedono di concludere l’acquisizione durante la seconda metà del 2018.

“PillPack combina l’esperienza e l’attenzione alla tecnologia – ha affermato Jeff Wilke, Ceo Amazon Worldwide Consumer – Questa azienda sta significativamente migliorando la vita dei suoi clienti e vogliamo aiutarli a rendere più facile alle persone risparmiare tempo, semplificare la vita e sentirsi meglio. Siamo entusiasti di vedere cosa possiamo fare insieme”. PillPack detiene le licenze per la vendita dei farmaci in tutti i 50 stati americani.