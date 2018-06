Fca: Cgil-Fiom, per 60% lavoratori peggiorate condizioni lavoro(2)

(AdnKronos) – Un indicatore tra tutti che segnala questa tendenza al peggioramento è indicata dalla valutazione dei carichi di lavoro: il 43,1% dei dipendenti Fca esprime un giudizio estremamente negativo a fronte del 9,7% che esprime un netto miglioramento. Il resto degli interpellati dà una valutazione intermedia. Visti gli alti carichi di lavoro, i tempi di lavoro sono giudicati poco o per nulla sostenibili dal 46,2% dei lavoratori.

L’inchiesta aveva, inoltre, tra i suoi obiettivi anche quello di indagare il tema della partecipazione dal punto di vista dei lavoratori in rapporto diretto con le condizioni di lavoro. Fca e Cnhi stanno applicando da diversi anni il modello organizzativo del World Class Manifacturing (Wcm), che ha tra i suoi obiettivi il miglioramento continuo della qualità, la riduzione dei costi e il coinvolgimento del lavoratori. L’80% dei lavoratori ha risposto di conoscere questo modello organizzativo, al contrario di un 8% che ha dato una risposta completamente negativa e del 12% che sa solo che è applicato in fabbrica.

Comunque, evidenzia la ricerca, solo un terzo degli intervistati ha indicato che il modello Wcm è applicato totalmente e/o parzialmente (7,1% e 25,8% dei casi), nel 12,3% dei casi è applicato a fasi alterne, mentre il 42% indica che la sua applicazione avviene solo in occasione di audit, ovvero delle verifiche periodiche propedeutiche all’assegnazione dei punteggi.