Fdi: Meloni, propongo adesione a ‘The Movement’ Bannon

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Propongo l’adesione all’associazione ‘The Movement’ di Steve Bannon, è una grande occasione per mettere in relazione le nostre idee a quello che sta accadendo nel resto del mondo”. Così Giorgia Meloni, rivolgendosi alla platea di Fratelli d’Italia ad Atreju, spiegando di guardare “con interesse” anche “a realtà come la Russia di Vladimir Putin o all’India di Modri”.

Per Meloni, “serve un coordinamento, sapere che non siamo soli e che altri condividono le nostre idee. L’idea di una confederazione di Stati liberi e sovrani che decidono di cooperare su materie comuni senza il giogo dei burocrati che vogliono normare ogni minima cosa”. Ieri Bannon è stato ospite proprio della convention di Fdi ad Atreju.

