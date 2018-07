Fedex-Tnt: nuovo round a min. Lavoro per scongiurare licenziamenti

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – E’ in corso al ministero del Lavoro il nuovo round per la vertenza Fedex-Tnt. Intorno alle 12, è ripresa infatti, la trattativa presso la sede del dicastero di via Fornovo per scongiurare i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, si sta lavorando a un testo che prevederebbe misure di ricollocazione e incentivi ad esodi volontari. Il negoziato è arrivato alla stretta finale visto che un’intesa dovrà arrivare entro il 6 luglio, termine di chiusura della procedura sui licenziamenti.