Ferrovie: Fit, Sncf Voyages Italia unica azienda Av a non applicare Ccnl

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Nel silenzio delle istituzioni, Sncf Voyages Italia è l’unica azienda di trasporto passeggeri ad alta velocità che non ha relazioni sindacali efficaci con i sindacati più rappresentativi e che non applica il contratto collettivo nazionale di settore”. Così in una nota la Fit Cisl. “Non applicare il contratto – proseguono dal sindacato – significa sottopagare i lavoratori e non dare loro adeguate tutele, quindi non competere ad armi pari con le altre aziende, con rischi anche per la salute dei lavoratori”, sottolinea.

“Si rimane stupiti da come le istituzioni, a partire da quelle preposte alla vigilanza diretta sulle ferrovie come l’Ansf (Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie) e l’Art (Autorità regolatrice dei trasporti) non abbiano nulla da rilevare su tale anomalia”, rileva il sindacato. Dalla Fit-Cisl fanno sapere : “intendiamo agire con ogni mezzo e in tutte le sedi per portare Sncf Voyages Italia all’interno delle regole comuni al settore”.