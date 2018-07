Ferrovie: M5s su Trenord, superare caos gestionale e sbloccare investimenti

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Le continue giravolte nelle posizioni del governatore lombardo Attilio Fontana sulla governance di Trenord e sulle proposte e controproposte di Fs, mostrano la confusione gestionale che intorbidisce le acque nel settore trasporti. Il M5s chiede chiarezza e trasparenza affinché si instauri una discussione aperta e alla luce del sole sul futuro di Trenord e del trasporto pubblico locale in Lombardia”. Lo afferma Nicola di Marco, consigliere del M5s in Regione Lombardia, sottolineando: “Trenord è nata nel 2011 e a distanza di 7 anni ancora non è stato del tutto chiarito quali siano gli investimenti in capo a Regione e quali in capo a Fs, con il risultato evidente che quella che avrebbe dovuto rappresentare un’eccellenza nel settore trasporti su ferro è invece un fanalino di coda nel panorama nazionale”.

“In questo caos -spiega di Marco- gli investimenti languono, per cui ci ritroviamo con un parco rotabile a volte vecchio e inefficiente, con continui guasti. I mancati investimenti riguardano non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche il mantenimento dell’organico, cronicamente sottodimensionato rispetto alle esigenze. Si pensi ad esempio che, rispetto a quelli necessari, mancano all’appello 40 macchinisti e 70 capitreno”.

Per questo “come M5s, da tempo chiediamo sia fatta chiarezza sull’assetto societario di Trenord anche al fine di superare l’attuale caos gestionale e sbloccare gli investimenti ormai non più differibili”.