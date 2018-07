Ferrovie: sindacati chiedono incontro A.Fontana, preoccupati futuro Trenord

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – C’è “grande preoccupazione” tra le organizzazioni sindacali della Lombardia sul futuro di Trenord. Per questo chiedono un “incontro urgente” al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e all’assessore ai Trasporti Claudia Terzi.

“Le tante indiscrezioni di stampa di questi giorni -si legge in una nota firmata dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil- stanno provocando molte preoccupazioni e tante richieste di chiarimento giungono alle organizzazioni sindacali”. Del resto “in questi anni, a partire del 2012, abbiamo contribuito, anche e soprattutto attraverso una modalità di partecipazione alle scelte da parte dei dipendenti, alla nascita di questa azienda superando ostacoli estremamente complessi”.

“Da tempo -prosegue la nota- sosteniamo che i pesanti disservizi che ricorrono periodicamente e che provocano gravi disagi ai pendolari, pongono con urgenza anche il tema della governance di Trenord al fine di renderla più adeguata ad affrontare le necessità di maggior affidabilità, qualità e sicurezza nell’interesse degli operatori del sistema e dei cittadini lombardi. Oggi più di ieri, di fronte alle evidenti difficoltà, riteniamo però necessario che il sindacato sia pienamente informato su scelte che, vista la particolarità del servizio ferroviario, non possono essere compiute senza il pieno coinvolgimento dei lavoratori”. Per tali motivi, “abbiamo richiesto a Regione Lombardia una convocazione urgente”.