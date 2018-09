Ferrovie: Toninelli, su passaggi livello Rfi intervenga

Milano, 21 set. (AdnKronos) – “Dopo l’ennesimo caso in Lombardia di un passaggio a livello rimasto aperto durante il transito dei treni, sono tornato a chiedere a Rfi di agire tempestivamente per i necessari adeguamenti tecnologici su queste linee ormai obsolete. Episodi come quelli di questi giorni non devono ripetersi”. Lo dice in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“La questione – aggiunge – rimane all’attenzione del ministero. Si tratta, come già detto, di passaggi a livello la cui tecnologia deve essere ammodernata, e Rfi è stata nuovamente sollecitata in tal senso. Rete Ferroviaria Italiana ha assicurato che è a lavoro, e la criticità sarà risolta con un adeguamento tecnologico dei passaggi a livello di Castelleone e Capralba entro il 15 ottobre prossimo. Sarà mia cura accertarmi dell’effettiva risoluzione del problema”.

