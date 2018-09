Ferrovie: Trenord, da giovedì bus da Paderno a Bergamo anticipati alle 6.45 (2)

(AdnKronos) – Sulla linea Milano-Bergamo via Carnate i treni circolano tra le stazioni di Milano e Paderno Robbiate e tra Calusco e Bergamo; le stazioni di Calusco e Paderno sono collegate da un servizio di bus sostitutivi, soggetto alle condizioni del traffico stradale, per un tempo medio di percorrenza non inferiore ai 45 minuti. Orari di treni e bus sono disponibili su trenord.it.

Ai viaggiatori della tratta Calusco-Ponte San Pietro diretti a Milano si consiglia di utilizzare i treni in partenza da Bergamo via Pioltello. Si conferma che per gli spostamenti a valle e a monte del ponte interrotto sono validi i titoli di viaggio utilizzati per la tratta Bergamo-Milano via Carnate.

Il sistema della mobilità della zona è sottoposto a un costante monitoraggio; ogni ulteriore aggiornamento sarà prontamente comunicato. Tutte le informazioni sono disponibili su trenord.it

