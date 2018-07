Ferrovie: venerdì nero in Lombardia, scatta alle 9 sciopero Trenord (2)

(AdnKronos) – Sono stati predisposti autobus per l’eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto.

Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor e annunci sonori, mentre sull’app Trenord è possibile seguire la circolazione in tempo reale.