Festa di Natale per Orgoglio Amaranto

Burzigotti e Serrotti ospiti d’eccezione alla festa di Orgoglio Amaranto. Il direttivo: “Un anno incredibilmente forte, un futuro nel segno della partecipazione e dell’impegno sociale”





Una serata di festa e di auguri nel segno di Orgoglio Amaranto. La sede di Villa Severi ha ospitato l’ultimo evento del 2018 del comitato, una cena con ospiti d’eccezione i giocatori del Cavallino Lorenzo Burzigotti e Matteo Serrotti che, grazie alla collaborazione con la S.S. Arezzo, hanno fatto felici i bambini presenti con la loro grande disponibilità.

Anche Babbo Natale ha fatto la sua incursione portando loro piccoli doni.

La musica ha allietato la serata che i componenti del direttivo di Orgoglio Amaranto hanno voluto organizzare per chiudere un anno davvero particolare. Un anno, nel bene e nel male, fatto di grandi emozioni, di nuove progettualità, di voglia di allargare sempre più la propria base, di essere socialmente impegnati nella propria comunità.

“L’unico appello che ci sentiamo di rivolgere è quello di partecipare, siamo in tanti ad essere uniti dalla passione amaranto e la partecipazione è necessaria in tempi difficili, come in quelli più sereni, siamo aperti ad accogliere proposte e idee. Ringraziamo singolarmente tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dei nostri mercatini, per lo sviluppo del progetto We Ar ed in particolare la Provincia di Arezzo, il Comune di Arezzo, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Francesco Redi. Il lavoro da fare è ancora lungo e non terminerà finché esisterà l’Arezzo Calcio, il nostro obiettivo principale sarà sempre quello di far sì che quanto accaduto nel recente passato non si verifichi più e per questo abbiamo bisogno di tutti voi.”