Fi: Gelmini, Berlusconi traccia percorso, ‘manifesto libertà’ per ripartire

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Il presidente Silvio Berlusconi ha, come sempre, tracciato il percorso da seguire nei prossimi mesi. Dobbiamo rinnovare Forza Italia, dobbiamo aprire il nostro movimento a ‘l’Altra Italia’, dobbiamo ripartire dai nostri sindaci e dai nostri amministratori locali, dobbiamo premiare il merito e la militanza, dobbiamo fare un bagno di umiltà e tornare in mezzo alla gente”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Il ‘Manifesto per la libertà’, lanciato oggi dal nostro leader, sarà la carta dei valori alla quale ispirarci per le battaglie che con vigore porteremo avanti in Parlamento e nel Paese. Il presidente Berlusconi ha lanciato i congressi locali, momenti di proposte e non di recriminazioni. Dobbiamo essere la Forza Italia della società, dei civici, delle categorie. Dobbiamo essere la formazione politica di tutti gli italiani. No alla logica della chiusura e del ’meno siamo meglio stiamo’, ma massima apertura a tutti coloro che vogliono costruire con noi un’Italia diversa, un’Italia della crescita e non dell’assistenzialismo, con lo sguardo rivolto al futuro. Recuperiamo la strada perduta, sveliamo le contraddizioni di un governo dannoso e inconcludente, e torniamo con un centrodestra rinnovato e unito alla guida del Paese”, conclude Gelmini.

