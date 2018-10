FI: tavolo su imprese, lavoro e fisco a ‘Ideeitalia’ (2)

(AdnKronos) – “Per poter ripartire la ricchezza in modo equo e giusto – ha sottolineato Sandro paniccia, ICA spa, Chimica – bisogna prima crearla e per fare questo l’unico modo è sostenere le imprese”. E questo passa anche da una “maggiore certezza del diritto del lavoro, è importante – ha evidenziato Antonio Bonardo, direttore rapporti istituzionali GiGroup – che le norme siano chiari e stabili. Insomma, non bisogna scrivere dei provvedimenti come il dl dignità, sia nella forma che nella sostanza”.

Oggi fare impresa in Italia, ha detto Cristian Camisa, ad TTA “è estremamente difficile. Gli imprenditori italiani sono eroi. Ogni mattina ci svegliamo sapendo che paghiamo benzina il 20% in più della Spagna, l’energia il 20% in più della Francia e così via. Questo fa sì che partiamo con un gap enorme”.

La soluzione? “Liberalizzazioni, concorrenza, consumatori, presidio dei mercati per difendere i più deboli – ha auspicato Stefano Saglia, Autorità regolarizzazione reti energia ambiente – siano alla base di un grande partito popolare di massa che si collochi nella grande famiglia popolare europea”. E allora, “Classe dirigente politica liberale, se ci sei svegliati! – ha esortato Adriano Teso, presidente IVM Group – L’Italia è il Paese dove si vive meglio al mondo, perché tutti si lamentano così tanto? Perché viviamo con i soldi degli altri. Se non riprenderemo a produrre, a breve non potremo più acquistare neanche prodotti da un dollaro l’ora. La produzione è il solo fattore in grado di generare ricchezza reale”.

