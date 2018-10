Fico: “Mai con Le Pen, strada Salvini non è la mia”

Bruxelles, 9 ott. (AdnKronos) – Il Movimento Cinque Stelle “non siederà mai” nel Parlamento Europeo nello stesso gruppo del Rassemblement National di Marine Le Pen. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, a Bruxelles.

A una domanda sull’, Fico ha replicato: “Non è un punto che mi interessa in questo momento. Appartiene alla politica della Lega, delle alleanze e ognuno fa la sua strada, che non è la mia strada”.

In quale parte dell’Europarlamento si siederà il M5S nella prossima legislatura? “Questa è una prima fase di conoscenza con i presidenti dei gruppi, per questo li ho voluti incontrare. Non c’è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen, per esempio”, ha concluso Fico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...