Finanza: Assogestioni, in 2017 7,2 mln di sottoscrittori di fondi comuni (+500 mila) (3)

(AdnKronos) – “Gli investimenti nelle diverse asset class risentono degli sviluppi dell’offerta – spiega il direttore dell’Ufficio Studi – Nell’ultimo anno si registra, in particolare, una dinamica dovuta all’introduzione dei PIR che ha portato a un raddoppio della quota di sottoscrittori che investono prevalentemente in fondi bilanciati”. La modalità di investimento preferita dal 68% degli investitori è il versamento unico (Pic). Negli ultimi anni, tuttavia, aumenta la quota (20%) di coloro che hanno fatto ricorso in via esclusiva ai piani di accumulo (Pac).

“Il Pac è la modalità di sottoscrizione più diffusa tra i giovani che possono investire in fondi comuni anche con somme molto piccole – sottolinea Rota – Si tratta, infatti, dell’opzione preferita dalla metà degli investitori con meno di 35 anni”.

Relativamente ai fondi PIR compliant, il patrimonio mediamente detenuto dai sottoscrittori di questi prodotti è pari a 13.670 euro. La metà di essi ha investito più di 10.000 euro e il 17% ha sottoscritto un ammontare intorno ai 30.000 euro, cifra massima consentita annualmente per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale. “Anche alla luce delle recenti innovazioni regolamentari introdotte dalla MiFID II ed in particolare della disciplina in materia di product governance – conclude Rota – lo studio delle caratteristiche dei clienti è sempre più al centro di una strategia per lo sviluppo di soluzioni di investimento che siano in linea con i loro bisogni”.