Fincantieri: Bono, lavoro assicurato per 10 anni (2)

(AdnKronos) – “Approfittando della situazione di mercato abbiamo perfezionato ordini e abbiamo trattative per avere lavoro fino al 2027-28. Se il management di questa azienda non immagina il futuro in queste condizioni… Dobbiamo sempre pensare al lavoro dei successivi dieci anni, dobbiamo pensare a un orizzonte temporale di 20 anni. Lo abbiamo fatto puntando sulla competenza: oggi in Italia abbiamo una forza lavoro di 8500 persone e gli impiegati tecnici superano gli operai”, sottolinea Bono.

Oltre alla cover story, dedicata a Bono, nel nuovo numero di Fortune Italia Carlo Cottarelli e Nicola Rossi valutano la flat tax, mentre il presidente di Cna, Daniele Vaccarino, chiede al Governo di passare dalle promesse della campagna elettorale ai fatti. Il Garante europeo della privacy, Giovanni Buttarelli, e il presidente di Confindustria digitale, Elio Catania, analizzano le conseguenze del Gdpr per le imprese. Poi, un’analisi delle operazioni dei grandi fondi in Italia, da BlackRock a Elliott, in Tim, e Gip, con l’acquisizione di Italo. Attenzione anche al calciomercato, tra nuovi debiti e stratagemmi fiscali, e alle storie d’impresa che arrivano dalle Regioni.