Fincantieri-Leonardo: Palombella, bene rinnovata partnership

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Accogliamo con favore la notizia della rinnovata partnership fra i due grandi campioni dell’industria italiana, Fincantieri e Leonardo”. Lo dichiara il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. Secondo quanto reso noto, dice, il memorandum di intesa è finalizzato alla capitalizzazione delle competenze nel settore navale militare e, attraverso il rilancio della JV Orizzonte Sistemi Navali, consentirà di aumentare la competitività sul mercato internazionale e potrà diventare polo di riferimento per tutta la filiera delle aziende italiane del settore.

“Il fatto che si stia effettivamente concretizzando questa collaborazione – continua Palombella – ci dà ancora più soddisfazione, poiché spazza via la ridda di voci che continuavano a mormorare di dissidi più o meno latenti fra i due gruppi”.

Secondo Palombella “questa è invece la prova tangibile che si sta dando seguito all’idea di fare sistema Paese, in un settore che in Europa non ha ancora assunto un assetto definito e che nel mondo riserva notevoli opportunità”. “Naturalmente – conclude – per un giudizio di merito siamo in attesa di conoscere i dettagli dell’accordo e l’impatto che avrà sugli assetti industriali e sui lavoratori delle due aziende, per questo chiederemo un incontro a Fincantieri e Leonardo, vogliamo comprendere meglio ricadute e opportunità di questa operazione”.

