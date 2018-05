Fincantieri: via libera assemblea a bilancio 2017

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Via libera dell’assemblea degli azionisti di Fincantieri al bilancio dell’esercizio 2017, chiuso con un risultato positivo per 119,2 milioni di euro. L’assemblea ordinaria ha altresì deliberato di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 1 fissato al 21 maggio 2018 e “record date” il 22 maggio 2018. Il valore complessivo dell’ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 27 marzo 2018 (n. 1.687.412.180), è stimato in oltre 16,8 milioni di euro.