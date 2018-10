Fisco: Albanese (Sicindustria), con condono problemi all’erario

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – “L’utilizzo del condono fiscale che funziona con la logica del ‘saldo e stralcio’ finisce, così come ha messo nero su bianco il nuovo rapporto del Centro studi di Confindustria, con il creare problemi all’erario e compromettere le entrate future, aumentando il rischio di dover adottare misure una tantum anche negli anni successivi”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, che boccia il provvedimento ipotizzato dal governo gialloverde.

“Confindustria ha chiesto piuttosto di riaprire e allungare i termini delle definizioni agevolate dei carichi tributari previste in questi anni -ha aggiunto-. Questo per consentire, come spesso ripete il presidente Boccia, di attenuare il peso delle rate sulle aziende in difficoltà. Cosa ben diversa dalla logica del condono”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...